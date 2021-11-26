Министр Резников заявил, что паники по поводу вероятного наступления РФ не должно быть, потому что идет испытание на национальную устойчивость Украины.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Российская Федерация хочет не разбомбить Украину, а сменить власть в Украине на лояльную к президенту РФ Владимиру Путину и Кремлю.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Какой смысл россиянам разбомбить все, что можно в Украине, чтобы потом ее захватывать? Если они хотят править в этой стране, то у них другая цель – дестабилизация в стране, изменение политического курса Украины с Европы и НАТО из-за смены власти, которая сегодня является законно избранной: президент, парламент, сформированное правительство и другие местные органы власти. Они хотят сменить власть и посадить здесь пропутинских, прокремлевских делков, и все. Им не надо разрушенных атомных электростанций", – заявил Резников.

Резников заявил, что паники по поводу вероятного наступления РФ не должно быть, потому что идет испытание на национальную устойчивость Украины.

Читайте такжеВ Кремле назвали условие нападения на УкраинуНапомним, до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность нового прямого вторжения Российской Федерации в Украину.

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Автор: Виталий Саенко