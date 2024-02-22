По словам пресс-секретаря ОК "Юг", РФ начала более осторожно использовать авиацию на фронте.

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона опровергла слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о "полнаой зачистке украинского плацдарма" на левом берегу Херсонской области.

"Они все взяли, все зачистили, флаг поставили, но почему-то побежали в другую сторону. Когда появилось видео, стало совершенно очевидно, что Днепр с другой стороны. А побежали они туда, где прячутся обычно. Туда, куда возвращаются обычно после неудачных штурмов. Если действительно все зачищено и они уже вышли на побережье Днепра на левом берегу, чего тогда в эти сутки четыре раза снова штурмовали плацдарм, сами себя?"- сказала Гуменюк.

Она также добавила, что РФ начали значительно осторожнее использовать авиацию на фронте: "Что касается тактической авиации, она сейчас в поиске новых пусковых рубежей, потому что действительно есть оговорка, что максимальное приближение может стать роковым".

Видео дня

По словам Гуменюк, это связано в том числе и с тем, что в течение нескольких последних дней Силы обороны Украины уничтожили большое количество российской авиации.

"В зоне нашей ответственности враг очень осторожен с применением авиации, но не прекращает ее использовать в абсолюте. Потому что они понимают, что преимущество в воздухе – это то, чем они еще могут дожимать. И время от времени они применяют и управляемые авиабомбы, как это было за прошедшие сутки в Чернобаевке. Пытаются проверять и ракетными ударами, даже с использованием баллистики, наземных способов давления", – рассказала Гуменюк.

Ситуация в крынках: что заявляли в РФ

Накануне, министр обороны РФ Сергей Шойгу приложил Путину о том, что населенный пункт крынки На левом берегу Херсонской области "полностью зачищен". Он также заявил, что РФ заняла позиции вдоль реки Днепр.

Эту информацию опровергли Силы обороны. Они сообщили, что войска РФ, не имея успеха в штурмовых действиях на левом берегу Херсонщины, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

Вас также могут заинтересовать новости: