В то же время оккупанты пытаются пробраться вглубь Украины через Харьковскую область.

Российские захватчики проиграли битву за Харьков, но пытаются зайти вглубь Украины через Харьковскую область.

Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Фактически битву за Харьков враг проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции, которые мы держим. У врага остается одно направление – через Купянск, Изюм, для того, чтобы переправлять свои войска в Донецкую и Луганскую область, чтобы увеличивать свое военное присутствие в этом направлении", - заявил Синєгубов.

В то же время он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины надежно держат оборону на этом направлении: ведут ожесточенные бои, Враг ежедневно теряет там большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники. В частности, он напомнил, что вчера на Балаклейском направлении сбили вражеский самолет.

Украинские защитники активно освобождают села в Харьковской области, но жителям все еще опасно возвращаться домой еще рано.

"Говорить, что там безопасно, пока не приходится. Бои еще продолжаются. Освободить - одно дело, а удержать – другое дело. И еще надо провести зачистку", – рассказал Синєгубов.

Как сообщал УНИАН, российские войска продолжают непрерывно обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Харькове.

Вчера в результате попадания российских снарядов на территорию детской площадки погибли мужчина и женщина.

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