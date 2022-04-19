Российские захватчики проиграли битву за Харьков, но пытаются зайти вглубь Украины через Харьковскую область.
Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.
"Фактически битву за Харьков враг проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции, которые мы держим. У врага остается одно направление – через Купянск, Изюм, для того, чтобы переправлять свои войска в Донецкую и Луганскую область, чтобы увеличивать свое военное присутствие в этом направлении", - заявил Синєгубов.
В то же время он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины надежно держат оборону на этом направлении: ведут ожесточенные бои, Враг ежедневно теряет там большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники. В частности, он напомнил, что вчера на Балаклейском направлении сбили вражеский самолет.
Украинские защитники активно освобождают села в Харьковской области, но жителям все еще опасно возвращаться домой еще рано.
"Говорить, что там безопасно, пока не приходится. Бои еще продолжаются. Освободить - одно дело, а удержать – другое дело. И еще надо провести зачистку", – рассказал Синєгубов.
Как сообщал УНИАН, российские войска продолжают непрерывно обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Харькове.
Вчера в результате попадания российских снарядов на территорию детской площадки погибли мужчина и женщина.