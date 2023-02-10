О пусках ракет пишет и глава Одесской ОВА Максим Марченко.

В пятницу утром, 10 февраля, после 8:20 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за высокой вероятности российских ракетных ударов. Так, покраснели все области нашей страны.

Обновлено 10:22. Одна ракета в воздушном пространстве Молдовы (транзитом пока), сообщил глава Николаевской ОГА Ким.

Обновлено 10:20. Аэродром "Мачулищи" в Беларуси. Посадка ДРЛО А-50У ВКС РФ. Также пошел на посадку МиГ-31К.

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Обновлено 10:17. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Харькова. По его словам, 10 февраля могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

Обновлено 10:15. Депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева пишет о прилетах по Киеву.

Обновлено 10:06. В Киевской области работает ПВО. В Киеве также слышали звуки взрывов.

Обновлено 09:52. Сообщается о работе ПВО в Полтавской области. Также пишут о взрывах в Кременчуге.

Глава Полтавской ОВА Лунин подтверждает работу ПВО в области.

Обновлено 09:42. Сообщается о работе ПВО в Николаевской и Одесской областях. Ждем подробностей.

Обновлено 09:37. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает о пуске второй волны ракет.

Обновлено 09:36. Сообщается о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Еще 7 ракет на подлете к Кривому Рогу, сообщает глава РВА Вилкул.

Обновлено 09:22. Пять бомбардировщиков стратегической авиации врага выпустили ракеты, еще пять готовятся к запускам, пишет военкор Андрей Цаплиенко.

Обновлено 09:13. Около 8:30 российские военные совершили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 09:07. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что пока ракет в воздушном пространстве Украины нет.

"Ориентировочное время их подлета на Днепропетровщину - 9:30 утра. Оно может меняться, так же, как и направление движения ракет. Куда летят - неизвестно, поэтому будьте осторожны и берегите себя", — сообщил он.

Обновлено 08:55. Россияне запускают "Калибры" с морских носителей, сообщил глава Одесской РГА Юрий Крук.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале написал, что ожидается до 20 ракет.

Пуски ракет подтверждает и глава Одесской ОВА Максим Марченко. "В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли-носители ракет "Калибр". Противник произвел пуски ракет! Воздушная тревога будет длительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытия. Верим в ПВО!"- говорится в его сообщении.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", в Беларуси в воздух подняли истребитель Миг-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Также на этом же аэродроме "Мачулищи" зафиксирован взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ.

Перед этим в КМВА сообщали, что россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:40 10.02.2023

Россия атаковала Украину в ночь с 9 на 10 февраля

Сначала ночью российские оккупанты пытались атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе "Шахед". Зафиксирован прилет в Хмельницкой области.

Около 4 утра 10 февраля Россия попыталась нанести удары по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов.

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