Также у россиян проблемы с набором младших командиров.

Лихорадочная вербовка Кремлем заключенных для войны против Украины свидетельствует о серьезных проблемах с пополнением состава боевой пехоты.

Об этом в Twitter сообщает британская разведка.

ЧВК "Вагнер" во главе с "поваром Путина" Евгением Пригожиным занимаются вербовкой новых наемников с конца июля, отмечают аналитики. Заключенным предлагают смягчение приговора, а также денежное поощрение.

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Отдельно российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. "Эти кадеты почти наверняка будут переброшены для поддержки "спецоперации", - считают в разведке.

"Кадровая проблема России становится все серьезнее. Ускорение обучения кадетов и потребности "вагнеровцев" в штурмовых отрядах позволяют предположить, что наиболее острая нехватка во время кризиса укомплектования ВС РФ, вероятно, связана с боевой пехотой и младшими командирами", - говорится в отчете.

Как писал УНИАН, после поражения в Харьковской области россияне в два раза усилили скрытую мобилизацию, однако вербуют граждан выборочно - чтобы минимизировать социальную напряженность.

Институт изучения войны подтверждает, что российское командование, которое планировало захватить Киев за три дня, за полгода полномасштабной войны истощило большую часть сил, переброшенных из стран бывшего СССР в Украине.

Украинская разведка подтверждала, что из-за больших потерь и, соответственно, массового отказа наемников от участия в "спецоперации" Россия была вынуждена приостановить отправку новых "добровольцев". А это, по мнению того же Института изучения войны, позволит ВСУ консолидировать силы после боев за Харьковщину и возобновить наступление.

На днях в сети появилось видео с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожином, отснятое в одной из российских колоний, когда тот призвал заключенных вступать в добровольческие батальоны для войны против Украины.

Именно Пригожин, утверждают военные аналитики, становится "лицом войны", тогда как главу Минобороны РФ Шойгу якобы устранили из-за провала на Харьковщине.

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