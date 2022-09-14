Сейчас оккупанты пытаются усилить свою группировку под Херсоном за счет передислокации 4 батальонов "кадыровцев", однако эти подразделения значительно недоукомплектованы, а большинство личного состава в них - наемники из беднейших регионов РФ.

Воинские части РФ отменяют отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов личного состава участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В частях и соединениях, которые находятся на территории РФ, отменяют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина – массовый отказ от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

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В частности, военнослужащих 5-й отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), которые пишут рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняют со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и др).

В то же время, личному составу бригады, который находится в Украине, предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников).

По данным разведки, одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава.

"С целью "решения проблемы" командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам рекомендуют "предоставлять разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого", - рассказали в ГУР.

Так, известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя, установив официальный диагноз – "отит" и отказав в оперативном вмешательстве.

"Пока оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет "имеющихся резервов". Для этого планируется передислоцирование 4 батальонов "кадыровцев". Но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов РФ", - добавили в разведке.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. В течение недели украинским защитникам удалось освободить более 3,8 тысяч квадратных километров территории Харьковщины.

Сейчас оборона россиян на Харьковщине сосредоточена по реке Оскол - вблизи админграницы Луганской области, однако ей грозит прорыв украинских сил, отметили в Институте изучения войны.

В то же время оккупанты не покидают попыток захватить Донбасс. В течение 13 сентября ВСУ успешно отбили атаки противника в районах восьми населенных пунктов: Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В США уже комментируют успехи начала наступательных операций ВСУ. Так, в Пентагоне отметили, что они и не сомневались в состоятельности украинцев продвинуться на такое расстояние вглубь оккупированных РФ районов. Американский президент Джо Байден, в свою очередь, ответил, что "Украина достигла значительного прогресса": "Но я думаю, что это будет долгий путь".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 53 650 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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