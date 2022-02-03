Россия продолжает поставки оккупационным войскам оружия и горюче-смазочных материалов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что разведка фиксирует в рядах оккупационных войск "испуг" из-за якобы будущего украинского наступления, которым боевиков пугает российская пропаганда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Резников отметил, что Россия продолжает поставки оккупационным войскам оружия и горюче-смазочных материалов.

"У них, в том числе и на оккупированной территории ОРДЛО, происходит ротация, поскольку на сегодняшний день наша разведка наблюдает испуг и психологическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников", - рассказал министр.

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Он пояснил, что это происходит из-за российской пропаганды о якобы предстоящем украинском наступлении.

"Это четко отражается на низком психологическом состоянии наемников и других подонков, которые сегодня несут "службу" в 1 и 2 АК ВС РФ", - сказал Резников.

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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