В то же время на Гуляйпольском направлении ВСУ восстановили позиции на одном из участков.

На юге Украины армия РФ увеличила огневую активность, а на Херсонщине российские операторы FPV-дронов охотятся на украинских детей.

На левобережье оккупанты обустроили так называемый "центр подготовки пилотов FPV-дронов" и тренируются на гражданских украинцах. В частности, отслеживают передвижения людей и сбрасывают на них взрывчатку из таких БПЛА, что приводит к гибели или ранениям. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, несколько дней назад россияне устроили охоту на детей, которые играли во дворе.

"За минувшие сутки увеличилась огневая активность врага, в частности, количество ударов FPV-дронами. Зафиксировано 530 таких ударов, и эта цифра больше, чем средняя на этом южном направлении, которая составляет 450-470 ударов в сутки. Кроме того, не спадает огневая активность и по обстрелам из реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем. Что касается штурмовых действий, то за минувшие сутки на юге их произошло не так много, как за другие дни, - всего восемь: четыре - на Гуляйпольском, по два - на Ореховском и Приднепровском направлениях", - рассказал Волошин.

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В то же время он отметил, что за последний месяц произошло более 300 боестолкновений, активнее всего враг действовал на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. На Гуляйпольском направлении - в районе Привольного и Свободного Поля, на Ореховском направлении оккупанты пытались прорваться к Малым Щербакам и Степному.

"И на Гуляйпольском, и на Ореховском направлениях враг накапливает определенные силы и средства штурмовых групп, а также вооружение и боевую технику для проведения таких штурмов. Но подчеркиваю - малыми группами пехоты", - подчеркнул военный.

Он пояснил, что речь идет не о наступлении, не о части стратегического плана, а о тактических действиях врага для улучшения позиций - для изменения конфигурации линии боевого соприкосновения в свою пользу, захвата определенных позиций, взятия под огневой контроль соответствующих логистических путей, которые используют Силы обороны Украины.

Волошин рассказал, что обычно, перед активными штурмовыми действиями враг проводит артиллерийскую подготовку, часто наносит авиационные удары управляемыми бомбами и неуправляемыми ракетами по позициям ВСУ, привлекает большое количество БПЛА. Таким образом, противник создает так называемые коридоры, по которым небольшие штурмовые группы россиян прорываются ближе к позициям ВСУ. Россиян подвозит бронированная техника, которая также поддерживает свою пехоту огнем. Штурмовики передвигаются на мотоциклах, легкомоторных средствах таких как квадроциклы, баги. Затем такие группы пытаются закрепиться и ожидают подкрепления. Однако, по словам Волошина, за последние несколько суток враг не имел ни одного успеха в таких штурмах.

"Кроме того, наши бойцы контратакуют и на Гуляйпольском направлении, на одном из участков мы восстановили позиции", - подчеркнул Волошин.

Также спикер сообщил, что на Приднепровском направлении линия боевого столкновения проходит по руслу реки Днепр и враг пытается перебраться на островную зону, которая под огневым контролем Сил обороны. Однако противник хочет захватить определенные плацдармы, постоянно осуществляет такие попытки по форсированию.

Кроме того враг продолжает активные действия в районе Антоновских мостов, и в островной зоне.

Что еще известно в контексте войны в Украине

Как писал УНИАН, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко считает, что в приоритетах армии РФ - захват Донецкой области. В то же время оккупанты намерены восстановить контроль над территориями Украины, с которых ранее их выбили ВСУ. В частности, это Херсонщина, Харьковщина и Запорожская область.

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