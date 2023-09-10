Вражеские дроны приближаются к Киевской области.

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине. В северных областях объявлена тревога из-за угрозы атаки.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Первое сообщение о вражеских дронах в небе над Украиной появилось около 23:08 – угрозу удара объявили для Сумской области.

"Напоминаем! Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие.

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Возле 23:54 военные предупредили об угрозе жителей Нежина и Прилук Черниговской области. Их призвали находиться в укрытиях.

Обновлено 00:03: Группа ударных БпЛА приближается к Киевской области с Черниговщины, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит так:

Обновлено 00:17: Угроза применения врагом ударных БпЛА в Полтавской области. Там объявлена воздушная тревога.

Обновлено 00:36: Ударные дроны двигаются в направлении Лубнов и Миргорода Полтавской области, сообщают ПС ВСУ.

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Атаки дронами: это стоит знать

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россияне развернули еще одну станцию или лагерь для запуска дронов по Украине на территории временно оккупированного Крыма.

По ее словам, россияне пытаются отыскать новую тактику для атак, чтобы обходить украинскую противовоздушную оборону.

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