В частности, в регионе зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии.

Российские захватчики в воскресенье, 16 апреля, трижды обстреляли приграничные территории Сумской области. Пострадали Великописаревская, Белопольская и Шалыгинская громады.

Как рассказали в Сумской областной военной администрации, там зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии.

В частности, враг бил из артиллерии по территории Шалыгинской громады – зафиксировано три прилета. Также россияне сбросили шесть мин на территорию Великописаревской громады. Еще в Белопольской громаде зафиксировано семь прилетов из самоходной артиллерийской установки.

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"К счастью, без потерь и разрушений", - добавили в Сумской ОВА.

Война в Украине - обстрелы Сумщины

Как сообщал УНИАН, в Сумской области за субботние сутки, 15 апреля, зафиксировано более 150 прилетов после обстрелов, которые совершили российские захватчики. Российские оккупанты применили по региону минометы, автоматические гранатометы, артиллерию и авиационные ракеты.

В частности, авиаудару подвергся психоневрологический интернат в Шосткинском районе Сумщины. Более полутора сотен пациентов остались без крова.

В целом, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне изменили тактику и вместо массированных ракетных ударов по всей территории Украины они бьют по отдельным регионам ракетами и управляемыми авиационными бомбами.

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