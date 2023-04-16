Российские оккупанты применили по региону минометы, автоматические гранатометы, артиллерию и авиационные ракеты.

В Сумской области за субботние сутки, 15 апреля, зафиксировано более 150 прилетов после обстрелов, которые совершили российские захватчики.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. В частности, сегодня россияне совершили обстрелы территории Белопольской, Великописаревской и Юнаковской громад.

"Зафиксировано 158 прилетов - из минометов, АГС, артиллерии. Также были три ракетных удара", - говорится в сообщении.

Так, с территории РФ был пуск трех неуправляемых авиационных ракет с вертолета по Юнаковской громаде. Также зафиксировано три прилета из миномета, в результате которых в селе Басовка повреждена линия электропередач. "Сейчас электроснабжение в громаде восстановлено", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг обстрелял Великописаревскую громаду - зафиксировано 15 выстрелов из АГС и семь прилетов из миномета.

Также россияне сбросили 26 мин и совершили 10 ударов из артиллерии по Белопольской громаде.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в субботу Силы обороны Украины создали проблемы оккупантам на нескольких направлениях фронта, где враг пытался реализовать наступательные действия, и в общей сложности отбили 40 атак россиян. В Генштабе отметили, что россияне все еще пытаются покорить Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

Также сообщается, что украинские военные 15 апреля поразили три района скопления российских захватчиков и склад боеприпасов. В то же время, в течение суток российские оккупанты нанесли 19 авиационных и 4 ракетных ударов.

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