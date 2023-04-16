Более полутора сотен пациентов остались без крова.

В субботу, 15 апреля, российские оккупанты атаковали Сумщину. Авиаудару подвергся психоневрологический интернат в Шосткинском районе Сумщины.

Как сообщает Офис генерального прокурора, в результате вражеской атаки 70-летняя женщина получила ранения.

"Сейчас 167 пациентов остались без крова, поскольку здание в результате авиаудара не пригодно для жизни", - сказано в сообщении.

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В прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Сумщины 15 апреля - что известно

15 апреля враг атаковал Сумскую область. В частности, оккупанты сбросили авиационную бомбу прямо на здание психоневрологического интерната. По данным следствия, враг нанес удар по области около 23:00.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области отмечали, что спасатели на месте авиаудара проводили поисковые работы, людей под завалами не было обнаружено.

Проводились мероприятия по эвакуации подопечных учреждения. Более 100 человек, которые могли самостоятельно передвигаться, спасатели вместе с персоналом заведения посадили в автобусы и перевезли в более безопасное место.

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