Возможная угроза существует для жителей населенного пункта Ахтырка.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало "анонс" химической атаки по Сумской области. Там обвинили в подготовке соответствующей провокации ВСУ, хотя обычно именно так оккупанты "предупреждают" о своих очередных преступлениях против Украины.

Соответствующее уведомление ведомство опубликовало учитывая "данные" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию в Украине. Говорят, что украинская армия планирует инсценировать провокацию-обстрел с применением ядовитых веществ, чтобы потом обвинить в преступлении Москву на трибуне Совбеза ООН и "задокументировать" применение российскими вооруженными силами "химического оружия".

"Для ее реализации в течение последних двух недель в населенном пункте Ахтырка Сумской области якобы подготовлен участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого столкновения с российскими войсками", - фантазирует Минобороны РФ.

Генштаб предупредил о новой военной стратегии РФ

Напомним, что накануне глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк раскрыла подробности новой тактики российских захватчиков, которую они придумали для более "эффективных" терактов по Украине.

В частности, Россия вместо ракетных ударов, теперь отдает предпочтение авиабомбам, которыми атакует сельскохозяйственные угодья, дома и другие важные объекты на территории Украины. Гуменюк обратила внимание на то, что самолеты РФ способны запускать смертельно опасные снаряды на немалую дистанцию - опасность существует для украинцев, проживающих вдали от прифронтовых зон.

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