Предателем оказался 23-летний одессит, который переехал в столицу в поисках "быстрого заработка".

Правоохранители в результате спецоперации задержали на Киевщине предателя, который передавал россиянам данные о размещении ВСУ и энергообъектов столицы для прицельного поражения.

Согласно сообщению Службы безопасности Украины, злоумышленник за деньги работал на Главное управление генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). По указанию агрессора он устанавливал геолокации подразделений Сил обороны на территории столичного региона. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники.

Также фигурант "сливал" оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве. По данным правоохранителей, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО.

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"Разведывательная информация нужна была захватчикам для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов РФ по Киеву и близлежащим населенным пунктам", - отмечают в СБУ.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте.

По данным следствия, фигурантом является 23-летний житель Одессы, который переехал в Киев в поисках "быстрого заработка". Для этого оставлял собственные "резюме" на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ. Таким образом на него вышла российская военная разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Всю дальнейшую коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров. Для заговора предатель создал несколько анонимных учетных записей.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Война в Украине - российские ракетные удары

Как известно, это не первый случай обнаружения корректировщиков в столице. Так, в июле задержали 60-летнюю гражданку Украины, которая по заданию российских кураторов собирала информацию о местах расположения: военной техники; блок-постов; объектов критической инфраструктуры; гражданских и военных объектов в столице и области. Российских агентов задерживают также в других регионах Украины.

Эксперты предупреждают, что Россия не собирается останавливаться ни перед чем в войне в Украине и продолжит обстреливать энергосистему нашей страны осенью. Как считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко атаки станут массированными в октябре-ноябре.

Об этом же сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Предположительно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применять.

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