В то же время нельзя забывать и о производстве Россией ракет.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что в осенне-зимний период Россия может сделать ставку на применение дронов-камикадзе, поэтому нужно усиливать противовоздушную оборону нашей страны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о подготовке воздушных сил к осенне-зимнему периоду в контексте противодействия врагу.

"Мы имеем опыт уже осенне-зимнего периода применения врагом ударных БпЛА и ракет большого количества. Это "Калибры" и "Х-101", "Х-555". За этот период именно атак на топливно-энергетический сектор сбито примерно 750 дронов и 750 ракет", - отметил Игнат.

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Он подчеркнул, что это большое количество боеприпасов, и добавил, что речь идет о периоде с сентября по март.

"Понятно, что враг теперь не имеет такого большого количества ракет. Понятно, что они их делают. Но не могут восстановить тот весь запас, который они выбросили... но готовиться соответственно нужно. Потому что, видите, что те же ракеты "Х-101" или "Х - 555", которыми атаковали вчера, - они не применяли Луну. Месяц они, видимо, их где-то там изготавливали", - подчеркнул спикер ПС.

Игнат напомнил, что по данным Генерального штаба ВСУ, Россия может изготавливать около 100 ракет в месяц. "Я имею в виду дальнобойных, высокоточных... Ну, и из них воздушного базирования, возможно, половина - к стратегической авиации. Может, 60. За месяц", - отметил он.

Так, добавил спикер ПС, можно примерно высчитать, сколько российские оккупанты могут себе позволить изготовить и запускать ракет.

"Я думаю, что Россия большую ставку будет делать все же на дроны-камикадзе, которые дешевле и проще в производстве. Но ракеты будут тоже изготавливаться и к этому надо тоже готовиться. Наша задача - усилиться как можно большим количеством средств ПВО, которые нам дают партнеры", - подчеркнул Игнат.

Атака по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 27 июля уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе. Кроме беспилотников, российские захватчики били по городам Украины ракетами "Калибр".

"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего есть повреждения и пострадавшие.

Все восемь дронов были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

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