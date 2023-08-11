Россия выделяет колоссальные ресурсы на работу своих спецслужб.

В ГУР рассказали, каким является портрет российского корректировщика, ведь эти украинцы фактически убивают сограждан. Отмечается, что это могут быть разные люди, в том числе и те, которые испытывают ностальгию по советской империи зла.

"Но мы не должны думать, что точно увидим какое-то описание типа "пожилой человек с бородой" или "без бороды", и это - корректировщик, агент ФСБ, срочно вызываем спецслужбы. Нет, нам надо быть бдительными. И контрразведывательные мероприятия, конечно, продолжаются, угроза остается, потому что российские спецслужбы продолжают работу", - сказал представитель украинской разведки Андрей Юсов.

По его словам, россияне не смирились с тем, что их не встречают с цветами в Украине. Оккупанты пытаются втянуть украинцев в свои схемы разными способами - напрямую, не напрямую, с выходами на них через соцсети, телефонные, личные контакты.

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"Конечно, надо быть очень внимательными. Если происходит какой-либо такой подозрительный контакт, то стоит обращаться в украинские правоохранительные органы. Если вы видите деятельность человека, который может своими действиями вредить украинским Силам безопасности и обороны, нужно обращаться в правоохранительные органы", - подчеркнул он.

Юсов добавил, что российские спецслужбы остаются достаточно угрожающей и эффективной во многих вопросах силой, а на их деятельность тратятся колоссальные ресурсы. Кроме того, они продолжают осуществлять попытки внедрения своих агентов в украинские органы местной власти. Хотя спецслужбы являются дорогой и сложной работой, для РФ это все равно дешевле войны на фронте.

"Поэтому да, они пробовали, пробуют и будут пробовать это делать. Другое дело, что благодаря эффективной деятельности украинских спецслужб и монолитной позиции гражданского общества сегодня такая работа для рашистов является максимально усложненной. Это действительно тот случай, когда единство и бдительность дают свои результаты", - подытожил представитель ГУР.

Корректировщики в Украине - последние новости

С начала полномасштабной войны в Украине регулярно задерживают особый вид предателей-корректировщиков. Эти люди за деньги помогают оккупантам убивать украинцев ракетами и дронами. Россию интересуют все объекты, уничтожение которых снизит обороноспособность Украины.

Недавно СБУ разоблачила жителя Черкасс, который за 6 тысяч гривен "слив" россиянам точные координаты систем ПВО. Это могло оставить город беззащитным перед ракетами.

Служба безопасности Украины задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на Восточном фронте.

Тем временем на Кировоградщине задержали предателя, который "сливал" информацию об аэродромах.

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