В последний раз подобное предупреждение американское посольство делало 23 февраля.

В Украине существует повышенная угроза ракетных атак со стороны Российской Федерации. Речь идет в частности о Киеве и Киевской области.

Соответствующее предупреждение опубликовало Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине. Американцев призвали внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать угрозой, и находиться в укрытиях или пользоваться правилом двух стен.

"На фоне недавнего роста количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Госдепартамент предупреждает граждан США о продолжающейся повышенной угрозе ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.

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Кроме того, гражданам США советуют стеречься обломков ракет или беспилотников, которые могут быть перехвачены украинскими комплексами противовоздушной обороны, поскольку их фрагменты тоже представляют большую угрозу.

Отметим, что в последний раз подобное предупреждение американское посольство делало 23 февраля, накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Атаки РФ по Украине: актуальные новости

В среду, 3 мая 2023 года, российские оккупационные войска обстреляли Херсонщину. По состоянию на вечер было известно о 21 погибшем и 48 раненых. Оккупанты ударили, в частности, по железнодорожному вокзалу, супермаркету, автомобильной заправке и другим объектам.

Кроме того, в последнее время участились ракетные удары по Украине. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что объекты энергетики теперь не являются первоочередными целями россиян. Враг пытается попасть в склады с вооружением.

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