Зафиксировано попадание в частный дом в селе Циркуны Харьковского района.

Россияне 18 мая около 14:55 совершили ракетный удар по Харьковской области. Враг из зенитно-ракетного комплекса С-300 попал в частный дом в Циркунах.

Под завалами здания может находиться человек, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По предварительной информации, "прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом", - сообщил он.

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Синегубов уточнил, что на месте работают все экстренные службы.

В то же время, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Марсель" добавил, что враг наносил удары из Белгродской области РФ, предварительно из ЗРК С-300. По его словам, угроза новых ракетных ударов сохраняется.

Обновлено в 15:50. Как добавил глава ОВА Олег Синегубов со ссылкой на Областной центр экстренной медицинской помощи, в результате ракетного обстрела в Циркунах погиб человек.

"Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил он.

Война в Украине - российские обстрелы

Ранее в Офисе президента сообщали о росте количества обстрелов оккупантами украинских прифронтовых громад и населенных пунктов. В частности, российские оккупационные войска стали чаще атаковать населенные пункты Харьковской области. Из-за вражеских обстрелов есть жертвы среди мирного населения - только за последнюю неделю в результате российских атак погибли семь гражданских лиц.

В Черниговской области также возросла интенсивность обстрелов приграничных районов. 49 населенных пунктов области подвергаются постоянным обстрелам. За последний месяц было 35 обстрелов только с помощью авиации.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила, что за последний месяц российские оккупанты увеличили обстрелы приграничных областей - Харьковской, Черниговской и Сумской. Оккупанты ежедневно стреляют по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожают гражданские объекты.

А во время вчерашнего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить предоставление Украине военной помощи в связи с активизацией обстрелов.

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