За последнюю неделю российские войска совершили 162 обстрела указанных областей.

За последний месяц российские оккупанты увеличили обстрелы приграничных областей - Харьковской, Черниговской и Сумской.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "За последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область - 110. Черниговская - 29, Харьковская - 23", раскрыла детали Маляр.

Она отметила, что оккупанты ежедневно стреляют по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожают гражданские объекты - садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых – дети.

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"Кроме того, артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования на других направлениях", - пояснила ситуацию Маляр.

Ситуация в Харьковской области

Оккупанты почти ежедневно наносят удары по Харьковской области. Разрушению подвергаются города и села. Также есть раненые и жертвы среди гражданского населения. 13 мая в результате очередных российских обстрелов были пострадавшие среди гражданского населения. В частности, российские оккупанты обстреляли село Хатное Купянского района. Ранение получила женщина 43 лет.

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