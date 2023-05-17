Враг постоянно обстреливает 49 сел, за год там погибли 18 местных жителей.

В Черниговской области выросла интенсивность обстрелов приграничных районов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, прошло больше года, как с Черниговской области выгнали врага, но до сих пор 49 населенных пунктов области подвергаются постоянным обстрелам.

Сейчас враг увеличил количество атак: за последний месяц было 35 обстрелов только из авиации.

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"Разрушенное жилье, гражданская инфраструктура. Однако самая большая потеря, которую, к сожалению, нельзя ничем восполнить, - жизнь людей. С апреля прошлого года от обстрелов погибли 18 человек, 17 - получили ранения", - отметил Чаус.

В течение апреля-мая в Корюковском районе разрушены пять жилых домов, повреждены - три, а также еще девять зданий другого типа; в Новгород – Северском районе: уничтожены шесть жилых домов, 86 - повреждены; частично разрушено здание школы.

Также председатель ОВА сообщил, что 17 мая в Семеновской ТГ в результате артобстрела произошел пожар фельдшерско-акушерского пункта. Огнем уничтожена кровля и перекрытия по всей площади. Позже он в своем Телеграм-канале опубликовал фото поврежденного объекта: от здания почти ничего не осталось.

"Целями российской армии являются гражданские объекты, что противоречит правилам ведения войны, нарушает международное гуманитарное право", - подчеркнул Чаус.

Глава Корюковской ОВА Иван Ващенко в видеообращении сегодня сообщил, что пограничная Сновская городская территориальная община с начала года подверглась 60 обстрелам, зафиксировано 450 "прилетов".

Как проинформировали в ОВА, жителям населенных пунктов, подвергающихся обстрелам, доставляют продовольственные наборы и вещи первой необходимости. За последние несколько недель в приграничные районы Черниговщины направлено 12 тонн гуманитарной помощи. Партия продовольственной и непродовольственной поддержки поступила от Словакии, на этой неделе ее доставят в села Новгород-Северщины.

Ситуация в Черниговской области

Черниговская область все время страдает от российских обстрелов, но в последнее время интенсивность этих обстрелов значительно возросла. Как объяснила заместитель министра обороны Анна Маляр, обстреливая приграничные области российские оккупанты пытаются держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования на других направлениях.

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