Сообщается о том, что ранены трое российских военных.

В субботу, 8 апреля, город Феодосия в оккупированном Крыму содрогнулся от взрывов. Появились новые подробности произошедшего там.

Как сообщает Телеграмм-канал "Крымский ветер", запущенных по Феодосии ракет было две, хотя оккупанты заявляли об одной.

"Ракетный удар по Феодосии, новые данные: ракет было две (российский "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил об одной). Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранены трое военных", — говорится в сообщении "Крымского ветра".

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Судя по фото взрыва, ракета целилась в место расположения ЗРК недалеко от села Пионерское.

Взрывы в Феодосии 08.04.2023

Утром 8 апреля в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Около 11 часов было слышно "два хлопка" в районе Феодосии. Местные жители сообщали, что был виден столб дыма, а из-за взрывов сработали сигнализации на автомобилях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты. По его утверждениям, обломки упали в одном из населенных пунктов, о жертвах и разрушениях не сообщалось.

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