Также президент отметил необходимость консолидации мира для увеличения давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию из-за активизацию российских обстрелов. Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Очередные обстрелы Сумщины, Черниговской области, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса – все это снова и снова доказывает, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию, еще больше силы для наших воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов, еще больше поддержки для наших людей, чтобы спасать жизни и возвращать безопасность для наших городов и сел", - отметил он.

Зеленский также рассказал, что сегодня провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам для укрепления обороны Украины и ее международных позиций.

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В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул на усиление вражеских обстрелов приграничных территорий Украины.

По его словам, только за последнюю неделю - с 8 по 16 мая - российские войска всего из артиллерийских и минометных установок 162 раза обстреляли Харьковщину, Черниговщину и Сумщину.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумской области - 110, а в Черниговской и Харьковской - 29 и 23 соответственно.

"На Харьковщине за эту неделю погибли 12 человек, 23 человека ранены, двое из которых - дети. В Сумской области 1 человек погиб, еще двое - ранены, в том числе один ребенок. На Черниговщине трое погибших и трое раненых. Все они - гражданские", - рассказал Ермак.

Он подчеркнул, что правоохранители фиксируют все преступления террора россиян против гражданских в Украине.

"За каждое преступление они будут отвечать. Очень важно, чтобы наши союзники понимали - враг осуществляет акты террора в разных регионах Украины, не только там, где есть активная линия фронта", - добавил глава ОП.

Атаки РФ - последние новости

В последние недели вражеские ракетные атаки и атаки дронами по территории Украины значительно участились. Украинским военным удается сбивать большинство вражеских целей.

Однако приграничные населенные пункты и населенные пункты недалеко от линии фронта подвергаются обстрелам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов, ударам которых невозможно предотвратить. Следовательно, в результате ежедневного террора украинские города и села подвергаются разрушениям, а украинцы теряют жизнь.

Так, сегодня, 17 мая, россияне из артиллерии обстреляли Зеленовку на Херсонщине. По данным прокуратуры, в результате обстрела погиб 5-летний мальчик и двое мужчин, еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы различной степени тяжести. По факту обстрела правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).