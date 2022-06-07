С семьями погибших работает специальная группа.

В РФ пытаются исключить утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках на крейсере "Москва", запугивая их родных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана черноморского флота, который затонул 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов.

"По данным военной разведки Украины, основная цель группы – исключить утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием", - сообщили в ГУР МО.

В частности, в Севастополе во время встречи командующего черноморского флота с родственниками погибших моряков, дом офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев.

"Часть родственников, в знак протеста, на встречу с командованием флота не пришла", - отмечают разведчики.

Уничтожение крейсера "Москва" и реакция РФ

Как ранее сообщал УНИАН, крейсер "Москва" затонул в апреле после попадания в него ракет "Нептун". Российское военное руководство скрывает правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

Позже появилось видео с якобы спасенными моряками, но не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе как выяснилось позже, матросы срочной службы. Подавляющее большинство матросов, вероятно, погибли, но российские власти официально считают их "пропавшими без вести" и требует от родителей подписать документы о том, что корабль затонул в результате "катастрофы", а не в результате военных действий.

Впоследствии стало известно, что часть, где служили моряки затонувшего крейсера "Москва", добавлены в список участников "специальной военной операции" для "обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат".

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