Утром над городом сбили противокорабельную ракету "Оникс"

В результате утреннего обстрела Одессы пострадали десятки окон.

Об этом сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

По его словам, после сбития вражеской ракеты сегодня утром от взрывной волны пострадали около 80 окон.

"Наши коммунальные службы с утра работают на месте, ликвидируют последствия и проводят весь необходимый ремонт", - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, около 7:20 в понедельник, 20 июня, в Одессе раздался взрыв. По данным ОК "Юг", в это время над городом сбили противокорабельную ракету "Оникс", запущенную из оккупированного Крыма.

В ночь с субботы на воскресенье, 19 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Одесской области.

В официальном сообщении ОК "Юг" отмечает, что враг атакует Одесщину с целью давления.

"Враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведется боевые действия, чтобы оказывать психологическое давление на население и взрывать экономические и стратегические резервы государства", - подчеркнули в ОК.

Вас также могут заинтересовать новости: