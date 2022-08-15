Псевдо-референдум на Донетчине Россия хочет провести после полной оккупации.

Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения "референдума" о присоединении так называемой ДНР к России, хотя неясно, принято ли уже окончательное решение о голосовании.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"11 августа 2022 года российские СМИ сообщили, что глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что дата "референдума" о вхождении "ДНР" в состав России будет объявлена после "полного освобождения" "ДНР". Ранее, в июне 2022 года, журналисты-расследователи опубликовали доказательства стратегии планирования "ДНР" о проведении такого "референдума" и обеспечения по меньшей мере 70% голосов за присоединение к России", - говорится в сообщении.

"Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область до сих пор как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 августа вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что у российских захватчиков нет никаких перспектив успешно провести "референдум" на временно оккупированных территориях несмотря на давление на местное население. Она в очередной раз призвала граждан эвакуироваться.

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