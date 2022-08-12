Российский паспорт - это "метка убийцы" и "билет в тюрьму народов", подчеркнул он.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что все попытки России паспортизировать оккупированные территории проваливаются.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Все попытки РФ паспортизировать оккупированные территории проваливаются. Потому что украинский паспорт - символ свободы, открытых границ, уважения. Российский паспорт - это метка убийцы, билет в тюрьму народов, за железный занавес, в трудовой лагерь, общество немых и бесправных изгоев. Выбор очевиден", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Украины оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинского населения.

28 июля заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах сообщил, что правительство рассматривает вопрос о введении уголовной ответственности за получение российских паспортов и участие в незаконных референдумах.

Вас также могут заинтересовать новости: