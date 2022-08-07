Речь идет о прилетах нескольких ракет, тип которых устанавливается.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным объектам в Винницкой области, есть пострадавшие.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Вечером 7 августа рашисты "поздравили" воздушные силы с профессиональным праздником. К сожалению, имеем прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы", - говорится в заметке.

В Командовании также добавили, что "выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности".

Как ранее сообщал УНИАН, сразу в нескольких городах вечером в воскресенье, 7 августа, слышали мощные взрывы. В частности, речь идет о Виннице, Кременчуге, Кропивницком и Умани.

В частности, информацию о взрывах в регионе подтвердил мэр Винницы Сергей Моргунов. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий также сообщил о звуках, похожих на взрыв, но отметил, что "прилеты" не зафиксированы.

По состоянию на 20: 45, воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины. В Сети появилось несколько видео с пролетом ракеты над Винницей.

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