По предварительной информации, "прилетов" в городе не зафиксировано.

Вечером в четверг, 24 ноября, поблизости Запорожья раздались взрывы.

"В окрестностях Запорожья прогремели взрывы. По предварительной информации, "прилетов" в городе не зафиксировано. Детали уточняются", - отметил секретарь Запорожского городского совета, и. о. городского головы Анатолий Куртев.

Куртев призвал граждан находиться в безопасных местах. С 20:54 и до 21:40 в области продолжалась воздушная тревога.

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Ситуация на Запорожье

Российские войска активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковщине, Запорожском и Херсонском направлениях. При этом оккупанты препятствуют выезду украинцев с оккупированной территории в Запорожье.

На протяжении последних дней в регионе фиксируют жертвы среди гражданского населения. 22 ноября в Орехове из-за обстрела россиянами очереди за хлебом погиб соцработник, еще два человека получили ранения.

23 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области, погиб младенец.

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