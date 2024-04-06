Ликвидировано, в частности, три ракеты, сообщили Воздушные силы украинской армии.

Российские оккупанты в ночь на субботу, 6 апреля, запустили по Украине шесть различных ракет и 32 ударных дрона типа Shahed-131/136.

Украинские воины сбили 28 дронов и три ракеты, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. Противники запустили по украинской земле одну крылатую ракету "Калибр" из акватории Черного моря, две крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области, а также три зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области.

В ВСУ добавили, что беспилотники враг запускал из двух районов:

Видео дня

Курск;

Приморско-Ахтарск.

Ликвидированы такие вражеские ракеты: "Калибр" и две ракеты Х-555/Х-101.

"Российские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и другим мирным городам. К сожалению, сейчас есть погибшие и раненые, соболезнования семьям", - подчеркнули Воздушные силы.

В центре внимания новости Харькова сейчас - обстрел со стороны противников был смертоносным

Россияне ночью ударили по Харькову. Сообщалось, что враг целился в гражданские объекты. В результате атаки повреждены многоэтажки, магазин, АЗС и машина. Жертвами вражеского удара стали шесть человек, а еще по меньшей мере 10 - ранены.

Стоит отметить, что минувшей ночью из-за угрозы ударов дронами и ракетами в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что в Запорожье прогремела серия взрывов.

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