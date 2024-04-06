Расчетное время вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины около 05:00 с северо-востока.

В ночь на субботу в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Ракетная опасность была объявлена для северных, южных и восточных областей.

"Ракетная опасность для северных, южных и восточных областей, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили в Воздушных силах.

Похже там уточнили, что расчетное время вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины около 05:00 с северо-востока.

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Российские атаки на Украину - детали

5 апреля после 15:00 в Запорожье было слышно два взрыва. В областной военной администрации сообщали о шести пострадавших, среди которых был девятилетний ребенок.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал о ситуации в Запорожье после российской атаки. По его словам, за последние часы враг нанес пять ракетных ударов по Запорожью, преимущественно по гражданской инфраструктуре. Известно уже о четырех погибших и более 20 травмированных.

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