Эксперты отметили, что российские оккупанты не достигают цели сдержать контрнаступление ВСУ.

Российская Федерация развернула "воздушную кампанию" против Украины, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Сконцентрированность на Киеве лишь ограничивает способность Москвы сдержать украинскую армию.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские силы нанесли очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства в ночь с 28 на 29 мая и днем 29 мая.

Генштаб Украины сообщил, что российские силы запустили 40 самолетов Х-101/Х-555. базирования крылатых ракет и 38 БПЛА "Шахед-131/136" в ночь с 28 на 29 мая и 11 ракет "Искандер-М/К" днем 29 мая. При этом система ПВО Украины уничтожила всего 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников "Шахед" и все 11 ракет "Искандер".

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Украинские официальные лица сообщили, что защитники перехватили все 11 ракет "Искандер", 40 крылатых ракет и беспилотников "Шахед", которые были нацелены на Киев и Киевскую область. Кроме того, украинские силы также перехватывали ракеты и беспилотники вблизи городов Львов, Николаев и Одесса, а российские силы наносили удары по портовой инфраструктуре в городе Одесса и объекту военной инфраструктуры в Хмельницкой области. Российские силы выпустили относительно большее количество ракет, чем в недавней серии ударов после крупнейшей российской атаки с начала полномасштабного вторжения в Украину 28 мая.

Эксперты указали, что в последние месяцы российские силы начали новую ограниченную воздушную кампанию, чтобы ослабить украинские контрнаступательные возможности, но то, что Россия отдает приоритет нацеливанию на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные наступательные действия Украины.

Массированная атака на Киев в ночь на 30 мая - главные новости

В ночь на 30 мая в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, в том числе в Киеве и области. Воздушная тревога длилась почти три часа.

В киевской военной администрации сообщили, что во время 17-й атаки оккупанты использовали исключительно барражирующие боеприпасы Shahed. Только в воздушном пространстве Киева по предварительным данным уничтожили более 20 БПЛА.

В результате падения обломков погиб человек и зафиксированы разрушения в разных районах Киева.

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