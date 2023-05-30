По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, достаточно емкие болезненные затраты собственных запасов - не единственная "печаль" для России.

Россия массированной ракетной атакой по Киеву 29 мая бесполезно потратила не только более десятка своих баллистических ракет для ОТРК "Искандер-М". Как известно, ВСУ сбили 11 таких боеголовок.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он пояснил, что сейчас у агрессора наблюдается сильный дефицит производства ракет, поэтому вместо уникальных Х-47М2 "Кинжал", были применены стандартные "Искандеры".

"Стоит отметить, что за месяц, с 28 апреля по 29 мая, россия уже применила по Украине 190 ракет разных типов. С учётом их продолжительной паузы, с 9 марта по 28 апреля, этого запаса средств у них осталось максимум на 2 недели. Затем, так или иначе, но наступит пауза накопления", - указал Коваленко.

По его словам, очередной воздушный теракт со стороны РФ - это старая-новая попытка агрессора уничтожить американские комплексы Patriot: "100% сбития "Искандеров" средствами созданными для их сбития", - иронизирует он.

Коваленко подчеркивает, что достаточно емкие затраты собственных запасов ракет для агрессора не настолько болезненные, как понимание, что их баллистику умеют сбивать.

"Эффективность от этих ударов минимальная, при затратах, достаточно емких и болезненных. Особенно если говорить о репутационных затратах - уничтожение "Кинжалов" и "Искандеров", - резюмировал он.

Россия в ночь на 29 мая вновь ударила по Киеву

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 29 мая сообщил, что оккупанты запустили по Украине 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" в рамках второй атаки по столице. Все цели удалось сбить нашим военным. Ночью россияне также запустили по городу 37 крылатых ракет.

Одной из главных мишеней врага вновь стала столица - в эту ночь над Киевом ликвидировали 40 вражеских воздушных целей. Это новый рекорд.

По словам американского военного аналитика Шона Белла, Россия тратит свой драгоценный военный потенциал для ударов по украинской столице, рассчитывая снизить боевой дух украинцев и ВСУ. При этом агрессор таким образом, напротив, усиливает шансы украинской армии на успех, потому что тратит свои ракеты не по военным целям, а "вхолостую", считает он.

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