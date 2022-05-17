По ее словам, противовоздушная оборона Украины показала, что сегодня оккупанты не имеют преимущества в воздухе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские силы противовоздушной обороны сбивают большинство ракет, которые враг выпускает по объектам в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маляр сказала на брифинге в Киеве.

"Россия становится предсказуемой несмотря на то, что они боролись за статус непредсказуемого врага. Они эмоционально реагируют на любые успехи Украины, международные в том числе. И, действительно, на сегодня есть риск ракетных ударов по всей территории Украины, и вот эта ночь – по нескольким регионам было большое количество ударов, она как раз демонстрирует эту ситуацию", - сказала Маляр.

По ее словам, противовоздушная оборона Украины, которую считали до 24 февраля слабым местом, показала, что на сегодня враг не имеет преимущества в воздухе.

"Говорить абсолютно о 100% защите будет некорректно, потому что ракеты попадают в те или иные объекты. Но несравненно большее количество ракет сбивается и не попадает в цели именно благодаря работе противовоздушной обороны. И это на сегодня уже сотни тысяч спасенных жизней", - подчеркнула Маляр.

Ранее УНИАН уже сообщал, что морпехи уничтожили БМП-3 и командно-штабную машину оккупантов из ПТРК "Стугна-П".

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