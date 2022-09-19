Новая группа добровольцев доукомплектует существующие батальоны и сформирует новый.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о формировании к концу сентября так называемого "добровольческого отряда". Его отправят на войну против Украины.

Об этом он заявил в Telegram.

По словам Меняйла, он лично "организует боевое слаживание и заведет их в район выполнения боевых задач". Сейчас отряд находится на полигоне.

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"Сейчас к отправке готовим еще одну группу добровольцев – они доукомплектуют существующие батальоны и сформируют новый. Я уже говорил: часть этих добровольцев – офицеры запаса, мои боевые товарищи, сослуживцы, подчиненные. Это бойцы из разных регионов России, люди опытные и умеющие воевать", – пишет он.

7 месяцев назад Северная Осетия отправила в Украину батальон "Алания", спустя 4 месяца – батальон "Осетия".

Как сообщал УНИАН, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров придумал, как спасти Кремль от всеобщей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации". Его "идея" заключается в том, что "каждый руководитель региона вполне может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

По данным Института изучения войны (ISW), российские регионы объединились вокруг призыва лидера Чечни Рамзана Кадырова по "самомобилизации", чтобы придать дополнительные силы российским оккупантам. В ISW отмечают, что российское муниципальное руководство может испытывать давление со стороны федеральных властей по созданию "добровольческих батальонов".

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