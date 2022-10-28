По словам пленного, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими в район ведения боевых действий.

Национальная гвардия Украины разбила группу ДРГ оккупантов на Донецком направлении и захватила в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Спецназовцы Национальной гвардии Украины разбили группу ДРГ противника на Донецком направлении и захватили в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими такими мужчинами в район ведения боевых действий. В одном из первых столкновений их группу разбили.

Как отметили в Нацгвардии, пленного гвардейцы передали соответствующим службам.

"Мобики" в войне против Украины и мобилизация в РФ

"Мобиками" называют украинцев с оккупированных территорий. Это люди, которых якобы силой призывают воевать против ВСУ.

В сентябре Путин объявил о так называемой частичной мобилизации. Однако на самом деле РФ призывает не только "запасников". Как установили СМИ, более миллиона граждан РФ стали невыездными из-за мобилизации.

"Мобиков" сразу же бросают на поле боя, те гибнут "пачками", об этом свидетельствуют перехват разговоров оккупантов и сообщения в пабликах захватчиков.

Ранее появилась информация, что мобилизованные в "ЛДНР" отказываются воевать на территориях друг друга и бунтуют против "призыва" в ОРДЛО.

В сети получило огласку видео, на котором мобилизованные солдаты из квазиреспублики "ЛНР" жалуются, что их запугивают и силой гонят воевать за "ДНР".

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