Украинские военные следовали процедуре сдачи врага в плен и благодаря этому выжили.

В последние несколько дней российские медиа активно распространяют видео, на котором видны тела российских оккупантов, которые сдавались в плен ВСУ. В прокремлевских СМИ обвиняют украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен, требуя реакции от ООН и других организаций.

Военный эксперт Томас Тайнер изучил видеозаписи и в комментарии польскому изданию rp.pl объяснил, что же случилось на самом деле. По его словам, случившееся не является военным преступлением, поскольку существует определенная процедура сдачи в плен, и оккупанты ее нарушили.

"Посмотрел видео с мертвыми российскими солдатами в Макеевке ("ЛНР"). Все, кто называет произошедшее военным преступлением, ничего не знают о процедурах сдачи в плен. Сдача в плен вражеских подразделений, превышающих ваше по численности – это тренированная процедура. Украинские военнослужащие следовали этой процедуре и благодаря этому выжили", – объяснил эксперт.

Видео дня

Так, если враг хочет сдаться в плен, но превышает оппонента по численности, сторона, которой сдаются в плен, приказывает вражеским солдатам бросить оружие, поднять руки и выходить под прицелом пулемётов.

"Вы заставляете их лечь на землю, и если кто-то передумает – они будут легко нейтрализованы. Задача пулеметчика – стрелять немедленно в случае резких движений противника", – подчеркнул Тайнер.

Задачей украинского пулеметчика, который контролировал данную процедуру, было уничтожить сдающихся российских солдат, если они передумают и захотят атаковать малочисленное украинское подразделение.

"После того, как все солдаты легли, вы вызываете их по одному, обыскиваете, надеваете наручники и отводите за пулемет. Сами вы к лежащему врагу не подходите, так как можете закрыть зону обстрела вашему пулеметчику. Продолжайте, пока всех не обезвредите", – разъяснил военный эксперт.

Тайнер отметил, что это тренированная процедура. Таким образом военные обеспечивает собственную безопасность.

"Украинцы установили пулемет, приказали россиянам следовать процедуре. И все они были бы живы, если бы последний российский солдат не решил убить их, открыв огонь. Пулеметчик сделал все согласно процедуре – немедленно открыл огонь, чтобы обезопасить свое подразделение от того, что кто-то из лежащих на земле также откроет огонь", – говорит эксперт.

Когда малочисленные подразделения берут в плен превосходящие их по численности силы, это всегда рискованно для обеих сторон. Поэтому военных таким вещам обучают.

"Единственное военное преступление здесь совершил российский солдат, открывший огонь. Он забрал вместе с собой всех своих товарищей, вынудив украинского пулеметчика стрелять. Мне жаль сдавшихся россиян, но это не военное преступление", – резюмировал Танер.

Война в Украине: пленные оккупанты

В октябре 2022 года Национальная гвардия Украины разбила группу ДРГ оккупантов на Донецком направлении и захватила в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР". По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими такими мужчинами в район ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что наемники из ЧВК "Вагнер" казнили ранее завербованного заключенного Евгения Нужина, который побывал в украинском плену и выразил желание воевать в составе ВСУ против оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что украинские военные будут брать больше российских солдат в плен. Он отметил, что чем больше российских военных будет в нашем обменном фонде, тем быстрее мы вернем украинцев домой из России.

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