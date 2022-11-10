Группы захватчиков отправляют в Херсонскую область без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия.

Российские захватчики пытаются пополнить свои потери на Херсонщине теми военными, которые отступили из Харьковской области после контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Оккупанты сейчас пытаются отыскать и задержать военных РФ, которые отступили с Харьковского направления. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в оперативной информации по состоянию на 18.00.

"Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание военнослужащих, которые отступили с Харьковского направления", - говорится в сообщении.

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В частности, группы захватчиков отправляют на Херсонщину без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия - их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий.

Кроме того, продолжается подготовка российских мобилизованных в военных учебных заведениях на территории РФ. Так, по имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска. Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил РФ.

Потери России в войне

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 ноября ориентировочно составили 78 тыс. 690 человек.

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, на Донбассе динамика такова, что враг теряет на поле боя за последние дни от нескольких рот до механизированного батальона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия понесла "в 10 раз" больше потерь чем Украина.

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