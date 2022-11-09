Неподалеку от этого кафе россияне окапывались, а на момент взрыва они пришли на обед.

В Херсонской области силы сопротивления продолжают делать горячо российским захватчикам в оккупированных населенных пунктах. На этот раз знатно "прилетело" рашистам в Зеленовке.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, ссылаясь на слова очевидцев.

"Херсонщина. В Зеленовке прилетело в кафе "Фариз", где орки обедали, а неподалеку окапывались", - написал он в Facebook и добавил видео с эфира.

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По его словам, это работа движения сопротивления в этом регионе. Очевидно, оккупантам там не рады.

"В обед туда прилетело. Как отмечают местные из Зеленовки, такого они еще не видели. По всем деревьям висели россияне", - отметил Хлань.

Ситуация на Херсонщине 9 ноября 2022

Днем 9 ноября появились сообщения, что российские оккупанты взорвали два моста на оккупированной части Херсонской области. "Сообщают о подрыве Дарьевского и Тягинского мостов в Херсонской области. Оба расположены в тылу ВС РФ. Идет подготовка к бою за сам Херсон", - писали журналисты местных пабликов.

Позже эту информацию подтвердил Хлань. Он заявил, что российские оккупанты взорвали пять мостов в Херсонской области, чтобы замедлить наступление Вооруженных сил Украины.

В последние дни постоянно всплывают сообщения о том, что ВСУ могут начать контрнаступление под Херсоном.

Коллаборанты начали бежать с левого берега Днепра на правый на Херсонском направлении на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ.

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