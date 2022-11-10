По словам спикера, динамика такова, что враг теряет на поле боя за последние дни от нескольких рот до механизированного батальона.

Вооруженные силы Украины шаг за шагом освобождают оккупированные российскими захватчиками территории.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что самые жестокие бои сейчас идут на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях.

По его словам, россияне пытаются атаковать и осуществляют по несколько десятков штурмов в сутки на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Враг использует все виды артиллерии, РСЗО, минометы, танки, однако не способен прорвать оборону ВСУ.

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"Да, там (на Сватовском направлении - УНИАН) идет постоянная работа по освобождению украинской земли, но мы не можем пока подробно об этом говорить. Враг тоже пытается там контратаковать, но это наносит ему еще большие потери. Ситуация контролируемая, ситуация ломается, чтобы ее использовать более эффективно", - добавил Череватый.

Спикер отметил, что для того, чтобы комментировать более подробно, нужно еще немного времени. По его словам, динамика такова, что враг теряет на поле боя за последние дни от нескольких рот до механизированного батальона.

Ситуация на Донбассе

Вечером 8 ноября президент Владимир Зеленский рассказал, что на Донетчине сейчас особенно тяжелая ситуация. Несмотря на большие потери, оккупанты продолжают пытаться выйти на административную границу области.

За счет мобилизованных оккупанты сформировали наступательный потенциал и, пользуясь "безлимитом" в живой силе пытаются давить. Российские военные поняли, что Бахмут "в лоб" не возьмут и сейчас пытаются обойти его слева-справа, пытаются найти слабину в обороне, чтобы прижать.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 ноября ориентировочно составили 78 тыс. 690 человек.

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