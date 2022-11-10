Президент подчеркнул, что предоставленная партнерами артиллерия помогла "сломать" наступление российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия во время полномасштабной войны против Украины понесла потрясающие потери в личном составе и артиллерии.

Как сказал он в интервью CNN, по его оценкам, Россия понесла "в 10 раз" больше потерь, чем Украина. Глава украинского государства добавил, что он не может назвать точные цифры, но существует "очень большая разница" между потерями двух стран.

Зеленский также сказал, что нежелание Украины бросать людей как "пушечное мясо" - еще одна причина, по которой она не понесла столь большие потери, как Россия.

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"Когда мы просим наших партнеров об артиллерии или бронетехнике, то это не только оружие, а прежде всего защита наших военных", – добавил президент Украины.

Украинский лидер обратил внимание на то, что артиллерия, предоставленная Украине США и Европой, смогла "сломать" наступление российских войск.

"Мы их остановили, мы деоккупировали значительную часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии", – подчеркнул глава украинского государства.

Потери России на войне в Украине: данные Генштаба ВСУ

За сутки 9 ноября украинские воины ликвидировали еще 740 российских оккупнатов. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 ноября ориентировочно составили 78 тыс. 690 человек.

Потери ВСУ: что говорят власти

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в конце августа заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тысяч украинских героев. При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь - с 2014 года или с начала полномасштабного вторжения РФ.

В июле Владимир Зеленский в интервью WSJ заявлял, что потери ВСУ на фронте в этом месяце значительно снизились. По его словам, тогда Украина ежедневно теряла 30 человек погибшими и около 250 ранеными.

Министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что потери ВСУ существенно отличаются от огромных потерь врага.

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