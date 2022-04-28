Страна-агрессор получила около 62 млрд евро от экспорта нефти, газа и угля за два месяца, при этом Германия является крупнейшим импортером.

Россия почти удвоила свои доходы от продажи ископаемого топлива в ЕС за два месяца войны на Украине, извлекая выгоду из резкого роста цен даже при сокращении объемов.

Об этом свидетельствует анализ судоходства и грузов, проведенный Центром исследований энергетики и чистого воздуха, сообщает The Guardian.

Для ЕС импорт составил около 44 млрд евро за последние два месяца по сравнению с примерно 140 млрд евро за весь прошлый год, или примерно 12 млрд евро в месяц.

Выводы показывают, что Россия продолжает извлекать выгоду из своей мертвой хватки над поставками энергоносителей в Европу, даже несмотря на то, что правительства отчаянно пытаются помешать Владимиру Путину использовать нефть и газ в качестве экономического оружия.

Но более высокие цены на нефть и газ, которые Россия теперь может устанавливать, означают, что ее доходы, которые поступают почти напрямую российскому правительству через компании с доминированием государства, выросли, даже несмотря на санкции и экспортные ограничения.

Лаури Мюлливирта, ведущий аналитик CREA, сказал, что наличные деньги поддерживали военные усилия Путина, и единственный способ вывести из строя его военную машину — быстро отказаться от ископаемого топлива. "Экспорт ископаемого топлива — ключевой фактор путинского режима и многих других государств-изгоев, — сказал он. "Продолжение импорта энергоресурсов — это основные пробелы в санкциях, наложенных на Россию. Все, кто покупает это ископаемое топливо, замешаны в чудовищных нарушениях международного права, совершенных российскими военными".

Луи Дж. Уилсон, старший советник избирательной группы Global Witness, сказал, что готовность России нарушать свои собственные контракты означает, что у предприятий теперь нет оправдания для продолжения торговли с Россией. "Крупные поставщики ископаемого топлива и трейдеры, которые продолжают торговать российским ископаемым топливом, утверждая, что их вынуждают к этому их долгосрочные контракты, должны принять к сведению стоимость соглашений, которые они заключают с российскими организациями. Россия готова разорвать эти контракты, чтобы поддержать свои собственные военные усилия, однако европейские компании якобы чувствуют себя обязанными продолжать финансировать военные преступления из уважения к ним", — сказал он.

"Корпоративные пособники этой смертоносной торговли показали, что они не остановятся ни перед чем, чтобы продолжать получать прибыль от российской кровавой нефти", - добавил он.

Германия была крупнейшим импортером за последние два месяца, несмотря на неоднократные заявления правительства о том, что прекращение зависимости от российской нефти является приоритетом. За этот период страна заплатила за импорт около 9 млрд евро. Италия и Нидерланды также были крупными импортерами с оборотом около 6,8 млрд евро и 5,6 млрд евро соответственно, но, поскольку в этих странах действуют крупные порты, принимающие продукты для переработки и использования в химической промышленности, а также для внутреннего потребления, многие из этих импорт, вероятно, использовался в другом месте.

"Спустя два месяца после того, как Путин вторгся в Украину, Германия по-прежнему финансирует российский военный бюджет в размере 4,5 млрд евро в месяц. Берлин является крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива", — заявила Guardian Бернис Ли, директор по исследованиям аналитического центра Chatham House. "Мир ждет от Германии демонстрации силы и решимости по отношению к России, но вместо этого они финансируют войну и блокируют европейское эмбарго на российскую нефть".

Напомним, в The Guardian уверены, что решающий период войны в Украине наступит в мае.

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