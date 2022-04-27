Большинство опрошенных американцев и британцев считают, бойкот правильным решением

Более 70% жителей США и Великобритании поддерживают решение компаний об уходе с российского рынка. Бойкотировать же компании, которые продолжают работать в России, также готово большинство американцев и британцев.

Соответствующими данные исследования обнародовал бывший министр Кабмина и предприниматель Дмитрий Дубилет в Facebook.

По его словам, во время опроса пытались выяснить настроения граждан западных стран относительно выхода западного бизнеса из РФ. Для этого исследование провели в США, Великобритании, Германии и Франции.

Результаты опроса показали, что большинство граждан США и Великобритании, а это 73% опрошенных, поддерживают решение компаний о выходе из России. В Германии этот процент меньше – 60%, а 24% - не поддерживают. Во Франции же участники исследования разделились на две равные группы – 42% поддерживают, а еще 42% - нет.

При этом меньше всего опрошенных не поддерживают данное решение компаний, а это 15%, в США. В Британии же – 18%.

"Здесь видим две вещи. Несмотря на то, что немцы поддерживают Украину почти так же, как американцы и британцы, в этом вопросе их позиция более "прагматична". С другой стороны, это все равно гораздо больше 50% населения! Позиция французов в этом вопросе для нас наиболее неблагоприятна", - указано в сообщении.

Похожая ситуация и с готовностью бойкотировать продукцию компаний, которые остались работать в России. Здесь лидирует Великобритания. 67% опрошенных готовы бойкотировать товары компаний, которые зарабатывают на крови украинцев, а 33% не готовы. На втором месте оказались США – 65% готовы к бойкоту, а 35% - нет.

Немного хуже ситуация в Германии, ведь здесь только 54% опрошенных готовы бойкотировать продукцию компаний, которые продолжают работать в РФ, а 46% - нет. При этом большинство опрошенных французов, а это 61% не готовы отказаться от товаров недобросовестных компаний

"Западные покупатели выражают готовность бойкотировать продукцию тех брендов, которые не уходят из России. В США и Великобритании больше всего, в Германии — меньше, во Франции — меньше", - подытожил Дубилет.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

В связи с этим многие страны ввели санкции в отношении России, из-за чего иностранные компании стали уходить с российского рынка. По состоянию на середину апреля около 750 компаний решили не поддерживать убийства в Украине и ушли с российского рынка, среди них американский автоконцерн General Motors, британская компания Reckitt и многие другие.

В то же время ряд западных компаний, таких как Mcdonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss и другие обязались выплачивать заработную плату тысячам своих сотрудников, пока деятельность в России приостановлена, а это по меньшей мере 188 тысячах сотрудников. При этом настоящая цифра может быть намного выше, поскольку крупные работодатели вроде владельца KFC Yum Brands и Coca-Cola не подтвердили, до сих пор ли платят работникам.

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