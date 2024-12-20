По мнению Коваленко, вероятно, произошел внештатный сход российской авиабомбы.

Сегодня по городу Рыльск Курской области (РФ) был нанесен удар, который привел якобы к разрушениям и пострадавшим среди мирного населения. Российские пропагандисты моментально обвинили в этом Украину, но эксперт указал на несостоятельность обвинений.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал заявления российских пропагандистов, обнародованные фото "последствий" удара и прочее. В результате аналитик пришел к выводу о том, что, вероятно, произошел внештатный сход авиационной бомбы оккупантов.

По его словам, создается впечатление, что ресурсы страны-агрессора не успели между собой согласовать текст заявлений с обвинениями в адрес ЗСУ - практически одновременно были озвучены разные наименования ракет. В частности, Коваленко обращает внимание на тот факт, что одни пропагандисты заявляли о применении баллистических ракет MGM-140B ATACMS Block-1A с кассетной боевой частью, другие - о реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Видео дня

"Откровенно говоря, разница между этими боеприпасами существенная, а потому, такая несогласованность версий сразу же бросилась в глаза. И, похоже, для российских пропагандистов было важно просто ретранслировать какие-то иностранные названия для обвинения Украины в применении западных ракет по мирному населению", - написал аналитик.

Он предполагает, что на самом деле ни ATACMS, ни HIMARS не имеют отношения к событиям в Рыльске. Обозреватель заявил:

"Хочу обратить внимание на то, что российские ресурсы все как один заявляют об ударах кассетными боеприпасами. Но при этом, на фото и видео, сделанных с места ударов, отчетливо видны воронки, одна из которых успела заполниться водой. Однако ее размер вполне можно оценить".

Эксперт поясняет, что от кассетных суббоеприпасов вышеназванных ракет таких глубоких и объемных воронок не остается. В то же время, они такие последствия на земле остаются от прилета 250-килораммовой авиабомбы с фугасной боевой частью (ОФАБ-250) или аналогичного по весу универсального межвидового планирующего боеприпаса диаметром 30 см (УМПБ Д-30СН). Кроме того, как отмечает обозреватель, на одном из обнародованных видео видно полностью разрушенную секцию здания, чего не может быть от разрыва кассетных суббоеприпасов.

Обозреватель уверен, что в Рыльске, скорее всего, произошел незапланированный "сход" с самолета одного из таких российских боеприпасов, или удар нанесен намерено военными РФ с целью отвлечения внимания Запада от ударов по Украине. В том числе, чтобы повлиять на отношение новоизбранного президента США Дональда Трампа на войну, развязанную РФ.

"Остается открытым только вопрос: это был внештатный сход авиационной бомбы, отказ УМПК, что очень часто случается, либо намеренный удар по Рыльску, с целью отвлечения внимания от утреннего удара по Киеву и попытки дискредитации Украины, как страны, якобы применяющей западные ракеты против мирного населения", - акцентирует Коваленко.

Как РФ бомбит свою территорию

Как сообщал УНИАН, российские самолеты неоднократно "роняли" бомбы на своей территории, но официально такие события, как правило, замалчиваются Кремлем. Один из таких "прилетов" произошел в Белгороде, где в результате произошло частичное обрушение жилой многоэтажки. К такому выводу пришла международная группа OSINT-аналитиков Conflict Intelligence Team (CIT), сделанному на основе многочисленных данных - видео и фотографий с места происшествия. Отмечалось, что особенности разрушений указывают: попадание произошло с северо-востока - со стороны РФ, вероятно, зенитной управляемой ракетой от российского комплекса ПВО, или имел место внештатный сход фугасной авиабомбы.

Вас также могут заинтересовать новости: