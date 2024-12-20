По данным Пентагона, молодые корейцы погибли сотнями.

Появились подробности того, как утром 15 декабря Россия бросила сотни северокорейских солдат на штурм вдоль левого фланга обороны ВСУ в Курской области.

"Северокорейцы были выброшены на нейтральную территорию ясным декабрьским утром, не имея ни прикрытия темноты, ни, по-видимому, беспокойства своих генералов. Одетые в зеленую форму российской армии, корейцы не пытались искать укрытия и были быстро замечены пересекающими заснеженное поле украинским беспилотником", - пишет The Times.

Как отметил ветеран битвы за Бахмут, 35-летний офицер спецназа Виталий, судя по всему, у корейцев был такой же простой приказ "наступать или умереть", как и у "вагнеровцев".

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"Видеть такую ​​большую группу, движущуюся вместе, было для наших минометчиков и пулеметчиков словно сон. Я не знаю, все ли они погибли. Но скажем так, атака была остановлена ​​довольно быстро", - отметил боец.

По данным Пентагона, молодые корейцы погибли сотнями.

"Ужасные фотографии восковых трупов, лежащих на снегу, были быстро опубликованы в сети. На одном из видео было показано, как российский солдат пытается сжечь лицо мертвого северокорейца, чтобы скрыть его этническую принадлежность", - говорится в публикации.

Напоминается, что в Курской области находится около 11 000 северокорейских солдат, готовых вступить в бой.

"Украинцы прозвали своих новых противников "гуками" - расистским прозвищем, которое использовали американские войска во время войны во Вьетнаме. Термин был заимствован из фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1979 года "Апокалипсис сегодня" о чудовищном ужасе войны", - добавили в The Times.

При этом указывается, что Путин может получить максимальные 100 000 солдат из КНДР. Однако, пока нет никаких признаков мобилизации этих дополнительных войск, и потребуется три месяца, чтобы отправить их на передовую. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, ВСУ могут удерживать территорию в Курской области как минимум месяц, а может быть, и дольше, все зависит от ресурсов.

Солдаты КНДР на войне против Украины - актуальное

Напомним, заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что КНДР потеряла на войне против Украины несколько сотен солдат убитыми и ранеными.

По его словам, военные КНДР, преимущественно северокорейская пехота, участвуют в боях в Курской области как вместе с российскими подразделениями, так и самостоятельно.

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