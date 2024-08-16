Речь идет как о количестве снарядов, так и человеческом ресурсе.

В течение месяца РФ примерно вдвое уменьшила количество артиллерийских ударов на юге Украины, сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

"Я веду таблицу, которая ежедневно дает возможность сравнивать статистику снарядов. Не хочу делать поспешных выводов, но складывается впечатление, что противник уменьшает интенсивность артиллерийских обстрелов в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". На сто обстрелов в течение последнего месяца ежедневно россияне наносят поражения меньше. Если вчера было 1270 боеприпасов, то месяц назад это было где-то 2 тысячи, до 3 даже доходило", - рассказал Лиховой.

Он также отметил, что пока речь не идет о снарядном голоде у россиян. В то же время, он высказал предположение, почему так происходит.

Видео дня

"Если говорить языком цифр, то возможно это подтверждение того, что у них в приоритете другие направления - Покровский, Торецкий, еще севернее даже, сейчас Курский. На Запорожскую, Херсонскую область у них не хватает ресурса и человеческого, они здесь давно не используют бронетехнику. Но надо эту тенденцию еще отслеживать, чтобы убедиться, что это не какое-то временное явление", - добавил Лиховий.

Кроме того, представитель ОСУВ "Таврия" рассказал о ситуации на направлении: "Общие потери россияне с начала этих суток до 7 утра составляют 25 человек убитыми и ранеными и вооружение - 10 единиц, среди которых РСЗО "Град". Отбито одно штурмовое действие противника на Роботинском выступе, на село Малая Токмачка".

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным CNN, Россия перебросила несколько тысяч солдат с оккупированной территории Украины, чтобы противостоять неожиданно успешному украинскому наступлению в Курской области.

По словам командира батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрия Федоренко, события в Курской области повлияли на применение россиянами КАБов на Харьковщине.

Вас также могут заинтересовать новости: