Оккупанты таким способом пытаются компенсировать огромные потери.

Россия набирает в элитную бригаду спецназначения заключенных, отбывавших наказание за тяжелые преступления.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, оккупанты пытаются таким способом компенсировать огромные потери в Украине.

"Из-за огромных потерь среди личного состава в ходе проведения "специальной военной операции", и нежелания кандидатов, отобранных для прохождения службы в воинских частях ВС РФ, въехать на территорию Украины, некогда элитную 45 отдельную бригаду специального назначения (в/ч 28337, Кубинка) ВДВ берут уголовников которые раньше имели или имеют судимость за тяжкие преступления", - сообщил журналист.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию с целью пополнить армию новыми оккупантами. При этом предпочтение отдают жителям национальных республик.

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