Список пленных, которые якобы были на самолете, содержит имена украинцев, которых Россия уже обменяла.

Распространяемая властями Российско Федерации информация о том, что на сбитом накануне самолете Ил-76 находились 65 украинских военнопленных для согласованного обмена, может не соответствовать действительности. Об этом в своей статье для Forbes пишет военный аналитик Дэвид Экс.

"Это может быть ложью. На видео с места катастрофы не видно много тел. Сообщается, что список пленных, которые, как утверждали россияне, были на Ил-76, содержит имена украинских военнопленных, которых Россия уже обменяла", - отмечает эксперт.

По его словам, доказательства, скорее всего, указывают на настоящее сбитие законной военной цели, а не на террористическое случайное убийство украинских пленных их собственным правительством.

Видео дня

"То, что украинская авиация могла сбить грузовой самолет, летевший над Белгородом, никого не должно удивлять. Харьков хорошо защищен одними из лучших в Украине средств противовоздушной обороны западного производства, очевидно включая одну из трех батарей американских ракет Patriot. ...Иначе говоря, россияне должны были знать, что лучше не направлять большой медленный транспортный самолет в возможную зону попадания ракет", - резюмирует эксперт.

Падение Ил-76 под Белгородом

Утром 24 января под Белгородом разбился военный транспортный самолет Ил-76. В РФ утверждают, что на борту погибло более 70 человек и это якобы были пленные украинцы, которых готовили к обмену. Впоследствии Генштаб ВСУ сделал заявление после аварии Ил-76. Там отметили, что Силы обороны продолжат уничтожать военнотранспортные самолеты РФ, которые доставляют в Белгород ракеты для обстрела Харьковской области.

Также в ГУР заявили, что не имеют достоверной информации по поводу того, кто находился на борту сбитого Ил-76. В то же время разведчики подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен пленными, однако он так и не состоялся. При этом Украина сделала все необходимое от себя – в частности, привезла российских пленных на согласованное место.

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