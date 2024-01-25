Распространяемая властями Российско Федерации информация о том, что на сбитом накануне самолете Ил-76 находились 65 украинских военнопленных для согласованного обмена, может не соответствовать действительности. Об этом в своей статье для Forbes пишет военный аналитик Дэвид Экс.
"Это может быть ложью. На видео с места катастрофы не видно много тел. Сообщается, что список пленных, которые, как утверждали россияне, были на Ил-76, содержит имена украинских военнопленных, которых Россия уже обменяла", - отмечает эксперт.
По его словам, доказательства, скорее всего, указывают на настоящее сбитие законной военной цели, а не на террористическое случайное убийство украинских пленных их собственным правительством.
"То, что украинская авиация могла сбить грузовой самолет, летевший над Белгородом, никого не должно удивлять. Харьков хорошо защищен одними из лучших в Украине средств противовоздушной обороны западного производства, очевидно включая одну из трех батарей американских ракет Patriot. ...Иначе говоря, россияне должны были знать, что лучше не направлять большой медленный транспортный самолет в возможную зону попадания ракет", - резюмирует эксперт.
Падение Ил-76 под Белгородом
Утром 24 января под Белгородом разбился военный транспортный самолет Ил-76. В РФ утверждают, что на борту погибло более 70 человек и это якобы были пленные украинцы, которых готовили к обмену. Впоследствии Генштаб ВСУ сделал заявление после аварии Ил-76. Там отметили, что Силы обороны продолжат уничтожать военнотранспортные самолеты РФ, которые доставляют в Белгород ракеты для обстрела Харьковской области.
Также в ГУР заявили, что не имеют достоверной информации по поводу того, кто находился на борту сбитого Ил-76. В то же время разведчики подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен пленными, однако он так и не состоялся. При этом Украина сделала все необходимое от себя – в частности, привезла российских пленных на согласованное место.
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