Россия ударила по Запорожью: есть погибший и пострадавшие

Ночью в понедельник, 23 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки погиб человек, еще двое пострадали.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, под ударом оказались объект критической инфраструктуры и жилая застройка. Сейчас там работают представители оперативных служб.

"Россияне повторно ударили по Запорожью и убили человека. Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно погасили. Предварительно, без пострадавших. Россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома", - говорится в сообщении.

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