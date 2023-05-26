Отмечено попадание ударных БпЛА и нескольких ЗКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22:00 и продолжалась до 5:00 26 мая.

Как говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, на этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины.

Всего зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона:

Видео дня

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (Т. О. Запорожская обл.);

31 ударный БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг", уничтожено:

10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

23 ударных дрона"Shahed-136/131";

2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".

"Отмечено попадание ударных БпЛА и нескольких ЗКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Ночная атака оккупантов

Прошлой ночью воздушная тревога звучала трижды. Около 3 часов ночи тревога распространилась по всей стране. Закончилась она в 5 утра. В Днепре, Киеве и Черкасской области была слышна работа ПВО.

На рассвете силы ПВО сбили в небе над Черкасской областью "Шахеда". Обошлось без пострадавших и разрушений. А в Киеве обломки дрона упали на ТРЦ на Оболони.

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