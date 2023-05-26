Военные власти столицы отчитались об успешной работе ПВО.

Силы ПВО сбили все воздушные цели над столицей во время российской ракетной атаки прошедшей ночью. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По подсчетам властей, это уже тринадцатая воздушная атака на Киев с начала мая. По столице были запущены крылатые ракеты типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы", – заявили власти, отметив, что данные еще могут быть скорректированы в итоговом отчете военных позже сегодня.

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Ночная атака с воздуха на Украину

Около 3 часов ночи 26 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая в течение часа охватила всю страну. В Днепре, Киеве и Черкасской области была слышна работа ПВО. После 5 утра начались отбои воздушных тревог.

Примечательно, что поздно вечером 25 мая серия взрывов прогремела в оккупированном Бердянске и в Ростовской области РФ. Позднее стало известно, что в Бердянске был нанесен удар по российским комплексам ПВО С-300. А в Ростовской области бавовна случилась на военном аэродроме.

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